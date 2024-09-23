Гору Афон в Греции второй раз за два дня всколыхнуло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,7 балла произошло во второй половине дня в понедельник, 23 сентября, в монастыре на горе Афон, что на северо-востоке Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По данным Университета Аристотеля в Салониках (AuTh), подземные толчки произошли в 17:29 на глубине 12 километров.

Их зафиксировали после воскресного землетрясения магнитудой 4,6, которому предшествовали подземные толчки магнитудой 4,1 и 3,9, а также афтершок магнитудой 3,9.

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О разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Ранее в сентябре на востоке Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 – самое сильное с начала года.