Кампанія Трампа у рекламному пості переплутала Джорджію з Грузією

Кампанія колишнього президента Дональда Трампа припустилась помилки у новій рекламній кампанії, націленій на виборців-республіканців у штаті Джорджії, де було використане зображення з Грузії.

На це звернуло увагу місцеве видання The Atlanta Journal-Constitution, матеріал якого цитує портал Raw Story, повідомляє "Європейська правда".

У рекламному пості на Facebook кампанія Трампа закликає виборців у Джорджії перевірити, чи вони зареєструвались для голосування на президентських виборах.

"Лише кілька голосів вирішать ці вибори. Ми можемо зупинити інфляцію, захистити наші кордони, знизити податки і повернути Америці велич!", – йдеться в дописі. Він супроводжується зображенням гірського хребта з текстом "РЕЄСТРУЙТЕСЯ, ЩОБ ГОЛОСУВАТИ ЗА ТРАМПА. ПЕРЕВІРТЕ СВОЮ РЕЄСТРАЦІЮ".

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Фото: скриншот

Водночас дані фотостоку Shutterstock підтверджують, що фото було зроблене не в Джорджії, а в Грузії. Англійською мовою вони вимовляються та пишуться однаково: Georgia.

Джорджія є одним із ключових штатів на президентських виборах 2024 року. Минулого тижня там виступила опонентка Трампа – віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Як повідомлялось, демократи в Сенаті стурбовані тим, що кількість голосів за Трампа в опитуваннях занижена, і кажуть, що незначна перевага віцепрезидентки Гарріс в ключових штатах, особливо в Пенсильванії, викликає серйозне занепокоєння.