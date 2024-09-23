Кампания Трампа в рекламном посте перепутала Джорджию с Грузией

Кампания бывшего президента Дональда Трампа допустила ошибку в новой рекламной кампании, нацеленной на избирателей-республиканцев в штате Джорджии, где было использовано изображение из Грузии.

На это обратило внимание местное издание The Atlanta Journal-Constitution, материал которого цитирует портал Raw Story, сообщает "Европейская правда".

В рекламном посте на Facebook кампания Трампа призывает избирателей в Джорджии проверить, зарегистрировались ли они для голосования на президентских выборах.

"Всего несколько голосов решат эти выборы. Мы можем остановить инфляцию, защитить наши границы, снизить налоги и вернуть Америке величие!", – говорится в посте. Он сопровождается изображением горного хребта с текстом "РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ, ЧТОБ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ТРАМПА. ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ РЕГИСТРАЦИЮ".

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Фото: скриншот

В то же время данные фотостока Shutterstock подтверждают, что фото было сделано не в Джорджии, а в Грузии. На английском языке они произносятся и пишутся одинаково: Georgia.

Джорджия является одним из ключевых штатов на президентских выборах 2024 года. На прошлой неделе там выступила оппонентка Трампа – вице-президент США Камала Харрис.

Как сообщалось, демократы в Сенате обеспокоены тем, что количество голосов за Трампа в опросах занижено, и говорят, что незначительное преимущество вице-президента Харрис в ключевых штатах, особенно в Пенсильвании, вызывает серьезное беспокойство.