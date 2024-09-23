Чеський лідер про заклики Орбана припинити допомогу Україні: Нісенітниця

Президент Чехії Петр Павел розкритикував заяви окремих політиків на кшталт прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про необхідність припинити військову допомогу Україні для "наближення миру".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.

Критику військової допомоги Україні та заклики до Києва негайно почати переговори про "встановлення миру" Павел назвав "нісенітницею".

"Це питання пов'язане з популізмом. Легко сказати: "Припинімо надавати Україні зброю і боєприпаси, і тоді мир настане сам собою", – вважає він.

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Президент Чехії додав, що "як людина з певним досвідом у сфері оборони і безпеки, а також зі знанням Росії, я знаю, що мир не настане від заяви України про те, що вона припинить воювати", а Росія "не припинить свої військові дії".

У цьому контексті Павел сказав, що Орбан, "імовірно, є прототипом європейського популізму".

"Постійно повторювати, що всі інші хочуть війни, а я хочу миру – це зробило б мене набагато кращим за інших. На жаль, більшість людей не усвідомлюють, що така пропозиція є нереальною", – пояснює чеський президент.

Водночас, за його словами, українці повинні "реалістично оцінювати підтримку, яку вони можуть отримати" від урядів західних країн, що перебувають під тиском скорочення допомоги Україні для протистояння Росії.

Угорська влада та Орбан зокрема є відкритими критиками військової допомоги Україні та продовжують підтримувати відносини з Росією. У липні прем’єр Угорщини навіть вирушив до Москви "домовлятись про мир".

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