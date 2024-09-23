Чешский лидер о призывах Орбана прекратить помощь Украине: Чушь

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал заявления отдельных политиков вроде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости прекратить военную помощь Украине для "приближения мира".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The New York Times.

Критику военной помощи Украине и призывы к Киеву немедленно начать переговоры об "установлении мира" Павел назвал "чушью".

"Этот вопрос связан с популизмом. Легко сказать: "Давайте прекратим предоставлять Украине оружие и боеприпасы, и тогда мир наступит сам собой", – считает он.

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Президент Чехии добавил, что "как человек с определенным опытом в сфере обороны и безопасности, а также со знанием России, я знаю, что мир не наступит от заявления Украины о том, что она прекратит воевать", а Россия "не прекратит свои военные действия".

В этом контексте Павел сказал, что Орбан, "вероятно, является прототипом европейского популизма".

"Постоянно повторять, что все остальные хотят войны, а я хочу мира – это сделало бы меня намного лучше других. К сожалению, большинство людей не осознают, что такое предложение нереально", – объясняет чешский президент.

В то же время, по его словам, украинцы должны "реалистично оценивать поддержку, которую они могут получить" от правительств западных стран, находящихся под давлением сокращения помощи Украине для противостояния России.

Венгерские власти и Орбан в частности являются открытыми критиками военной помощи Украине и продолжают поддерживать отношения с Россией. В июле премьер Венгрии даже отправился в Москву "договариваться о мире".

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