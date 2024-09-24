Трамп заявил, что Зеленский поддерживает победу Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в понедельник, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы демократы победили на выборах в США в 2024 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Заявление республиканского кандидата в президенты во время предвыборной кампании контрастирует с позицией некоторых его союзников, которые утверждают, что Украина будет приветствовать возвращение Трампа, поскольку только он, по их словам, имеет достаточную смекалку, чтобы договориться с главой Кремля Владимиром Путиным о прекращении войны России против Украины.

"Я думаю, что Зеленский – лучший продавец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уходит с 60 миллиардами долларов", – сказал Трамп на митинге в западной Пенсильвании. "Он так сильно хочет, чтобы они (демократы – Ред.) выиграли эти выборы, но я сделаю иначе – я буду работать над достижением мира", – отметил Трамп.

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Команды Зеленского и Харрис не отреагировали на эти заявления Трампа немедленно, а сам он не предоставил никаких подробностей своего мирного плана, кроме того, что повторил, что позвонит Путину и Зеленскому и будет призывать их достичь соглашения, если он выиграет выборы 5 ноября.

Зеленский, который находится в США для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил в понедельник, что решительные действия Соединенных Штатов сейчас могут ускорить окончание войны России против Украины в следующем году.

На прошлой неделе Трамп заявил, что "вероятно" встретится с Зеленским во время его пребывания в стране, но, по словам людей, близких к бывшему президенту и говоривших с Reuters, встреча еще не назначена.

На выходных Зеленский посетил оружейный завод в Пенсильвании вместе с губернатором штата Джошем Шапиро, союзником Харрис, что возмутило некоторых соратников Трампа, учитывая, что визит состоялся в предвыборной борьбе.

Американцы восточноевропейского происхождения – в том числе американцы украинского и польского происхождения – стали востребованным избирательным блоком для обеих кампаний, особенно в Пенсильвании, где проживает значительное количество польского и украинского населения.

Трамп последовательно называл американскую помощь Украине пустой тратой денег и отказывался говорить, что он желает Украине победы. Хотя Трамп и Зеленский разговаривали по телефону в июле, они не общались лично со времен президентства Трампа в 2017-2021 годах.

Зеленский ранее заявлял, что не может предсказать, что будет делать Трамп, если победит на выборах в ноябре, но надеется, что республиканец сохранит военную поддержку Украины со стороны США.

В июльском интервью BBC Зеленский сказал, что работа с Трампом будет "тяжелой работой, но мы трудолюбивые люди".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на самом деле не знает, как остановить войну в Украине.

Как известно, Трамп неоднократно заявлял, что знает, как завершить войну в Украине. На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.

Харрис в свою очередь заявила, что если бы последние годы президентом был он, а не Джо Байден, это стало бы катастрофой для Украины и Восточной Европы.

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