Боррель: Запад должен увеличить помощь, чтобы помешать РФ погрузить Украину в темноту

Россия пытается вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины накануне зимы, чтобы оставить ее в темноте и холоде, отметив, что западные союзники Киева должны активизировать предоставление Украине средств противовоздушной обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года энергетическая система Украины стала мишенью для атак, что привело к веерным отключениям и ограниченным поставкам электроэнергии.

Дефицит электроэнергии в Украине может достичь 6 гигаватт этой зимой, что составляет около трети от ожидаемого пикового спроса, говорится в отчете Международного энергетического агентства, опубликованном в четверг.

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"Понятно, что Россия хочет погрузить Украину в темноту и холод. Приближается зима, и после российских атак на энергетические объекты, мощности по производству энергии в Украине сократились на две трети", – сказал Боррель журналистам на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Боррель выступал после того, как министры иностранных дел Европейского Союза, а ранее министры G7, провели переговоры с украинскими чиновниками, в том числе с министром иностранных дел Андреем Сибигой, чтобы обсудить, как помочь Украине в ближайшие недели.

"Мы должны поддержать Украину не только предоставлением военного потенциала, но и мощностями по производству электроэнергии. В противном случае эта страна столкнется с очень тяжелыми временами зимой", – сказал Боррель.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе объявила о выделении Украине кредита в размере до 35 миллиардов евро на экономику и армию, заявив, что это необходимо, чтобы защитить страну от российских атак и помочь ей пережить зиму.

"Обе вещи нужно делать одновременно, – сказал Боррель. "Нет смысла предоставлять электрогенератор сегодня, если завтра его уничтожат", – добавил он.

Боррель сказал, что Россия продолжает получать новое оружие и указал на Иран.

"Очевидно, что Россия получает новое оружие, в частности ракеты из Ирана. Это то, во что мы верим, даже если иранцы это отрицают, но это выглядит именно так", – сказал он.

Тегеран и Москва отвергают сообщения о том, что Иран отправляет баллистические ракеты в Россию.