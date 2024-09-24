Президент Сербії нагородив делегацію РФ в ООН за підтримку щодо Сребрениці

Президент Сербії Александар Вучич нагородив членів російської делегації в ООН за непідтримку "антисербської" резолюції про визначення 11 липня Міжнародним днем роздумів і вшанування пам'яті жертв геноциду 1995 року в Сребрениці.

Про це Вучич написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Президент Сербії вручив орден Сербського прапора першого ступеня постійному представнику Російської Федерації при ООН Василію Небензі, а також орден Сербського прапора другого ступеня заступникам постійного представника РФ при ООН Анні Євстигнєєвій та Марії Заболоцькій.

"Хочу ще раз подякувати вам за дружні стосунки, які ми розвиваємо, за допомогу, яку ви надали нам тут, у Нью-Йорку, під час обговорення резолюції щодо геноциду в Сребрениці. Я сподіваюся, що ми зможемо й надалі зміцнювати співпрацю між нашими народами та нашими країнами до рівня, яким ми всі будемо задоволені", – заявив Вучич.

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Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН 23 травня ухвалила резолюцію, яка встановлює 11 липня як Міжнародний день пам'яті жертв геноциду в Сребрениці – проти ухвалення цього документа активно виступала Сербія та її союзники.

За схвалення резолюції щодо Сребрениці проголосували 84 країни, зокрема Україна, а також усі балканські держави за виключенням Сербії – зокрема Боснія і Герцеговина. Проти виступили 19 членів ООН, зокрема Росія, Білорусь та Угорщина (яка заявляла про такі наміри).

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік перед голосуванням заявив, що у зв'язку з ухваленням резолюції в найближчі 30 днів запропонує угоду про "мирне розмежування" РС від Боснії і Герцеговини.

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