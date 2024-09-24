Президент Сербии наградил делегацию РФ в ООН за поддержку по Сребренице

Президент Сербии Александар Вучич наградил членов российской делегации в ООН за неподдержку "антисербской" резолюции об определении 11 июля Международным днем размышлений и чествования памяти жертв геноцида 1995 года в Сребренице.

Об этом Вучич написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Президент Сербии вручил орден Сербского флага первой степени постоянному представителю Российской Федерации при ООН Василию Небензе, а также орден Сербского флага второй степени заместителям постоянного представителя РФ при ООН Анне Евстигнеевой и Марии Заболоцкой.

"Хочу еще раз поблагодарить вас за дружеские отношения, которые мы развиваем, за помощь, которую вы оказали нам здесь, в Нью-Йорке, при обсуждении резолюции по геноциду в Сребренице. Я надеюсь, что мы сможем и в дальнейшем укреплять сотрудничество между нашими народами и нашими странами до уровня, которым мы все будем довольны", – заявил Вучич.

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Напомним, Генеральная ассамблея ООН 23 мая приняла резолюцию, которая устанавливает 11 июля как Международный день памяти жертв геноцида в Сребренице – против принятия этого документа активно выступала Сербия и ее союзники.

За принятие резолюции по Сребренице проголосовали 84 страны, в том числе Украина, а также все балканские государства за исключением Сербии – в частности Босния и Герцеговина. Против выступили 19 членов ООН, в частности Россия, Беларусь и Венгрия (которая заявляла о таких намерениях).

Президент Республики Сербской Милорад Додик перед голосованием заявил, что в связи с принятием резолюции в ближайшие 30 дней предложит соглашение о "мирном размежевании" РС от Боснии и Герцеговины.

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