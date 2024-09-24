ЗМІ: Кількість загиблих мігрантів біля грецького Самосу зросла до чотирьох

Щонайменше четверо мігрантів загинули, коли їхній човен затонув біля грецького острова Самос.

Деталі інциденту повідомили Reuters представники грецької берегової охорони, передає "Європейська правда".

За даними берегової охорони, на борту судна, яке затонуло біля скелястих берегів Агіос Ісідорос у північно-західній частині острова в Егейському морі, спочатку перебувало щонайменше 30 мігрантів.

За словами одного з представників, усі четверо загиблих були жінками.

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Інший співрозмовник розповів агентству, що ще п'ятьох мігрантів вдалося врятувати й серед них були вагітна жінка та неповнолітній, яких доставили в лікарню для медичного обстеження.

Також, за даними берегової охорони, ще 25 мігрантів були виявлені на березі.

У пошуково-рятувальній операції, яку розпочала берегова охорона після того, як місцевий житель повідомив, що бачив мігрантів на березі, були залучені чотири судна і військово-морський вертоліт.

Сильний вітер у цьому районі ускладнював операцію, додав один зі співрозмовників журналістів.

Грецька влада також обшукує острів на випадок, якщо хтось із тих, кого вважають зниклими безвісти, вже досягнув берега.

Грецькі рятувальники час від часу повідомляють про порятунок шукачів притулку, які намагаються дістатися країни на малих човнах.

21 серпня повідомлялося, що грецька берегова охорона за добу врятувала майже 150 мігрантів, які намагалися дістатися країни через море на невеликих човнах.