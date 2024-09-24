СМИ: Число погибших мигрантов возле греческого Самоса возросло до четырех

По меньшей мере четверо мигрантов погибли, когда их лодка затонула возле греческого острова Самос.

Детали инцидента сообщили Reuters представители греческой береговой охраны, передает "Европейская правда".

По данным береговой охраны, на борту судна, которое затонуло у скалистых берегов Агиос Исидорос в северо-западной части острова в Эгейском море, сначала находилось не менее 30 мигрантов.

По словам одного из представителей, все четверо погибших были женщинами.

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Другой собеседник рассказал агентству, что еще пятерых мигрантов удалось спасти и среди них были беременная женщина и несовершеннолетний, которых доставили в больницу для медицинского обследования.

Также, по данным береговой охраны, еще 25 мигрантов обнаружили на берегу.

В поисково-спасательной операции, которую начала береговая охрана после того, как местный житель сообщил, что видел мигрантов на берегу, были привлечены четыре судна и военно-морской вертолет.

Сильный ветер в этом районе затруднял операцию, добавил один из собеседников журналистов.

Греческие власти также обыскивают остров на случай, если кто-то из тех, кого считают пропавшими без вести, уже достиг берега.

Греческие спасатели время от времени сообщают о спасении искателей убежища, которые пытаются добраться до страны на небольших лодках.

21 августа сообщалось, что греческая береговая охрана за сутки спасла почти 150 мигрантов, пытавшихся доплыть до страны через море на небольших лодках.