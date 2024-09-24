В Румынии начали приготовления к высокой воде на Дунае

В Румынии начали приготовления к повышению уровня воды в румынской части Дуная, куда начинает доходить "большая вода" из Центральной Европы.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

24 сентября руководитель Службы чрезвычайных ситуаций Раэд Арафат собирал на совещание префектов и руководителей местных подразделений службы из жудецев, в которых Дунай проходит через территорию Румынии, чтобы обсудить подготовку к возможным подтоплениям.

"Мы входим в подготовительную фазу. В отличие от того, что произошло в Галаце (жудец в приграничье с Молдовой, который 12 сентября пострадал от катастрофического наводнения. – Ред.), сейчас мы знаем, что приближается высокая вода... и есть время подготовиться", – отметил он.

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Чиновник отметил, что прогнозы не свидетельствуют о значительной опасности, но готовность "должна быть максимальной".

Местным подразделениям поручили определить зоны, которым может угрожать подтопление, и подготовить план информирования населения и планы эвакуации, определить, где в общинах проживают маломобильные люди, которые в первую очередь будут нуждаться в посторонней помощи в случае стихийного бедствия.

Он призвал не откладывать запросы о дополнительной помощи и оповещения об эвакуации, если появятся первые признаки того, что это нужно.

Расположенная выше по течению Венгрия уже прошла пик наводнения, там оно не нанесло такого большого ущерба, как в Польше и Австрии.

Тем временем на западе Польши затопило еще одно село.