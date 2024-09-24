У порт Констанци завезли рекордну партію кокаїну, яку ховали у м’якоті

Співробітники румунської поліції та Управління по боротьбі з організованою злочинністю й тероризмом (DIICOT) виявили кокаїн у 16 тоннах замороженої фруктової м'якоті, яка прибула до порту Констанци.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.ro.

Вантаж, у якому зберігався кокаїн, вилучили в межах операції під кодовою назвою "Екзотика". Представники поліцейської інспекції повіту Констанца стверджують, що йдеться про "рекордне вилучення кокаїну в порту".

Контейнер із м’якоттю прибув до Констанци 18 вересня, після чого вантаж – 75 металевих бочок вагою приблизно 200 кілограмів кожна – перенесли до ваговоза-рефрижератора.

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Фото: DIICOT

Румунські правоохоронці з’ясували, що вантаж походив із Еквадору і мав прибути в Нідерланди 25 вересня. Його затримали на контрольно-пропускному пункті "Недлак 1" і після перевірки підтвердили, що в бочках був кокаїн.

Паралельно встановили інших членів угруповання, яке намагалось ввезти наркотики, та здійснили обшуки за трьома адресами. У місті Аюд правоохоронці знайшли чотири металеві бочки і 88 ящиків із замороженими фруктами.

Двох чоловіків віком 33 та 36 років, громадян Румунії, затримали на 24 години за звинуваченнями в міжнародному незаконному обігу наркотиків і торгівлі наркотиками підвищеної небезпеки. Пізніше суд має обрати їм запобіжний захід.

"Діяльність зі збору доказів була особливо складною і вимагала значних людських ресурсів, часу та особистих жертв з боку людей, залучених до розслідування", – підкреслили в поліцейській інспекції Констанци.

Нагадаємо, напередодні співробітники мережі дисконтних супермаркетів у Німеччині виявили 95 кілограмів кокаїну, захованих у ящиках з бананами.

Нещодавно понад 40 кілограмів кокаїну знайшли у бананах для французьких супермаркетів.