В порт Констанцы завезли рекордную партию кокаина, которую прятали в мякоти

Сотрудники румынской полиции и Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) обнаружили кокаин в 16 тоннах замороженной фруктовой мякоти, которая прибыла в порт Констанцы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.ro.

Груз, в котором хранился кокаин, изъяли в рамках операции под кодовым названием "Экзотика". Представители полицейской инспекции уезда Констанца утверждают, что речь идет о "рекордном изъятии кокаина в порту".

Контейнер с мякотью прибыл в Констанцу 18 сентября, после чего груз – 75 металлических бочек весом около 200 килограммов каждая – перенесли в грузовоз-рефрижератор.

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Фото: DIICOT

Румынские правоохранители выяснили, что груз происходил из Эквадора и должен был прибыть в Нидерланды 25 сентября. Его задержали на контрольно-пропускном пункте "Недлак 1" и после проверки подтвердили, что в бочках был кокаин.

Параллельно установили других членов группировки, которая пыталась ввезти наркотики, и провели обыски по трем адресам. В городе Аюд правоохранители нашли четыре металлические бочки и 88 ящиков с замороженными фруктами.

Двух мужчин в возрасте 33 и 36 лет, граждан Румынии, задержали на 24 часа по обвинению в международном незаконном обороте наркотиков и торговле наркотиками повышенной опасности. Позже суд должен избрать им меру пресечения.

"Деятельность по сбору доказательств была особенно сложной и требовала значительных человеческих ресурсов, времени и личных жертв со стороны людей, вовлеченных в расследование", – подчеркнули в полицейской инспекции Констанцы.

Напомним, накануне сотрудники сети дисконтных супермаркетов в Германии обнаружили 95 килограммов кокаина, спрятанных в ящиках с бананами.

Недавно более 40 килограммов кокаина нашли в бананах для французских супермаркетов.