Син Трампа зустрівся з сербськими бізнесменами в Белграді обговорити інвестиції

Дональд Трамп-молодший, син кандидата в президенти США від республіканців і експрезидента США Дональда Трампа, зустрівся з сербськими бізнесменами на вечері, щоб обговорити перспективи інвестицій в Сербію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RFE/RL.

Славко Царич, колишній голова правління Erste Bank, підтвердив, що був присутній на вечері, яка відбулася в Белграді 23 вересня.

Головною темою були "інвестиції та привабливість бізнес-середовища в регіоні та Сербії з погляду американських інвесторів", – сказав Царич.

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Він додав, що дискусія також стосувалася схожості та відмінностей між інвестуванням у Південно-Східну Європу та Сполучені Штати та "переваг цього регіону і того, як повною мірою реалізувати потенціал для спільного ділового співробітництва".

Нагадаємо, у березні уряд Сербії підписав угоду з компанією, пов'язаною з зятем Трампа Джаредом Кушнером, про 99-річну оренду землі в центрі Белграда для "відновлення" зруйнованих будівель внаслідок бомбардувань НАТО.

План Кушнера та його бізнес-партнерів щодо реконструкції перегукується з інтересом Дональда Трампа, який десятиліття тому намагався укласти угоду щодо ділянки в Белграді і будівництва там розкішного готелю.

У березні опозиційна громадська ініціатива Kreni-Promeni ("Рух-зміна") запустила петицію з вимогою зупинити будівництво в центрі Белграда, яке фінансує компанія Кушнера.