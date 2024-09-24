Сын Трампа встретился с сербскими бизнесменами в Белграде обсудить инвестиции

Дональд Трамп-младший, сын кандидата в президенты США от республиканцев и экс-президента США Дональда Трампа, встретился с сербскими бизнесменами на ужине, чтобы обсудить перспективы инвестиций в Сербию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RFE/RL.

Славко Царич, бывший председатель правления Erste Bank, подтвердил, что присутствовал на ужине, который состоялся в Белграде 23 сентября.

Главной темой были "инвестиции и привлекательность бизнес-среды в регионе и Сербии с точки зрения американских инвесторов", – сказал Царич.

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Он добавил, что дискуссия также касалась сходства и различий между инвестированием в Юго-Восточную Европу и Соединенные Штаты и "преимуществ этого региона и того, как в полной мере реализовать потенциал для совместного делового сотрудничества".

Напомним, в марте правительство Сербии подписало соглашение с компанией, связанной с зятем Трампа Джаредом Кушнером, о 99-летней аренде земли в центре Белграда для "восстановления" разрушенных зданий в результате бомбардировок НАТО.

План Кушнера и его бизнес-партнеров по реконструкции перекликается с интересом Дональда Трампа, который десятилетие назад пытался заключить сделку по участку в Белграде и строительству там роскошного отеля.

В марте оппозиционная общественная инициатива Kreni-Promeni ("Движение-изменение") запустила петицию с требованием остановить строительство в центре Белграда, которое финансирует компания Кушнера.