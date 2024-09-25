Боррель: ЄС продовжить підтримку України, незалежно від того, що робитимуть США

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що доки українці чинять опір російській агресії, ЄС їх підтримуватиме, незалежно від того, що робитимуть США.

Про це Боррель заявив після завершення Радбезу ООН, повідомляє "Європейська правда".

Таким чином він відповів на питання щодо можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому і його плану завершити війну.

"Трамп на даний момент – просто кандидат. Я почекаю, поки він знову сидітиме у Білому домі, щоб розглянути його пропозиції", – сказав Боррель.

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Він пригадав, що стежить за війною з самого початку.

"На початку ніхто не сподівався, що Україна чинитиме опір. І на початку що ми запропонували Україні? Ми запропонували шоломи, зараз ми пропонуємо F-16. Різниця відчутна, чи не так", – сказав Боррель.

Він нагадав, що після 2014 року і спроби анексії Криму європейці не хотіли озброювати Україну, але це змінилося у 2024 році.

"І ми повинні продовжувати. Я не знаю, що робитимуть чи не робитимуть американці, США, новий президент... Але досі підтримка Європейського Союзу, військова, цивільна, економічна, фінансова, гуманітарна, – більша, ніж від США. Понад 100 мільярдів євро – це рахунок, який ми сплатили, з них 45 на військову підтримку. Звісно, це менше ніж США, але це теж важлива цифра.

Моє повідомлення чітке: поки українці бажають чинити опір, ми повинні їх підтримувати. Інакше ми припустимося історичної помилки", – заявив Боррель.

Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Америка "застрягла" у війні в Україні, й тільки його перемога дозволить їй "вийти" звідти.

Голова європейської дипломатії також наголосив, що капітуляція України і перетворення її на другу Білорусь не є найшвидшим способом закінчити війну.