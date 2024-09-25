Швейцарский город передал Чернигову 11 автобусов

Община швейцарского города Санкт-Галлен передала Чернигову 11 подержанных автобусов.

Об этом сообщил в Telegram и.о. мэра Чернигова Александр Ломако, передает "Европейская правда".

"Машины бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии. Получили мы их от общины города Санкт-Галлен. Сегодня с послом Швейцарии в Украине Феликсом Бауманном осмотрели эти машины", – сообщил Ломако в телеграмме во вторник.

И.о. мэра отметил, что автобусы будут находиться на балансе КП "Черниговское троллейбусное управление" и будут работать на усиление троллейбусных маршрутов: №3, 10, 11. Полученные машины помогут уменьшить интервал движения на перечисленных маршрутах и улучшат качество общественных перевозок.

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Кроме того, совместно с управлением образования рассматривается возможность использовать часть этих машин для обслуживания специальных школьных маршрутов.

"От имени нашей общины благодарю всех, благодаря кому состоялось это сотрудничество: Швейцарии и ее народу, в лице господина Посла, представителям Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам, мэрии Санкт-Галлена, проекту "DECIDE", а также Ассоциациям "Украина Швейцария Берн" и "Санкт-Галлен помогает Украине", – отметил Ломако.

На прошлой неделе стало известно, что самоуправление латвийской столицы передаст в поддержку Украины шесть автомобилей и 60 компьютеров.

А в конце августа Эстония передала Украине партию полицейских автомобилей.