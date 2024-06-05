В Албанії до візиту Мелоні готують італійські центри для мігрантів

Будівельники в Албанії готують колишню військову авіабазу для перетворення її на італійський центр для мігрантів напередодні візиту прем'єрки Італії Джорджії Мелоні цього тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Наразі бульдозери вирівнюють ґрунт для розміщення білих контейнерів, що прибувають з Італії. Очікують, що Мелоні відвідає колишню авіабазу Гядер у середу – за кілька днів до виборів до Європарламенту.

Рим домовився з Тираною про створення центру в Гядері та ще одного – в приморському містечку Шенджін за 20 кілометрів від нього, де будуть розмістять мігрантів, яких врятували в морі італійські судна, поки розглядатимуться їхні заяви про надання притулку.

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Поки що залишається незрозумілим, коли центри почнуть працювати. Початковий термін, встановлений для їх відкриття навесні, вже минув.

Обидва центри, які фінансуються й управляються Італією, можуть одночасно прийняти до 3 000 мігрантів, врятованих італійськими суднами в морі.

Італія повністю покриє витрати на будівництво, безпеку і медичне обслуговування шукачів притулку, які оцінюються в 650-750 млн євро протягом п'яти років.

За даними італійського Міністерства внутрішніх справ, кількість людей, які намагаються потрапити до Європи через Італію, значно зросла у 2023 році.

Минулого року на італійський берег прибули 157 652 особи порівняно з 105 131 у 2022 році.

Міжнародна організація з міграції заявила, що минулого року понад 3 000 мігрантів без документів зникли безвісти, намагаючись здійснити небезпечну подорож з Північної Африки.

Раніше 15 держав-членів Європейського Союзу на чолі з Данією спільно закликали Європейську комісію сприяти схемі, за якої нелегальних мігрантів відправляють у треті країни, аби вирішити міграційну кризу.

Імовірно, лист 15 держав ЄС був опублікований з нагоди завершення роботи над новим Пактом про міграцію та притулок – всеосяжної реформи, яка передбачає нові спільні міграційні правила для всіх країн-членів Євросоюзу.

Ця реформа була остаточно ухвалена у вівторок, 14 травня, і повністю набуде чинності через два роки. Але деякі країни, зокрема Польща, вже виступили проти неї.