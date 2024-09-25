Возле лагеря для искателей убежища в Албании открылся ресторан, посвященный премьеру Италии

В Албании неподалеку от лагеря, где рассматриваются просьбы об убежище людей, которые пытаются попасть в ЕС по морю, открылся ресторан, посвященный премьеру Италии Джорджии Мелони, которая продвигает противоречивый миграционный пакт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Guardian.

Ресторан морепродуктов Trattoria Meloni в северном порту Шенджин открыл владелец ресторана Джердж Лука, близкий к премьер-министру Албании Эди Раме.

Ресторан заполнен 70 портретами Мелони, чья партия "Братья Италии", имеющая неофашистское происхождение, возглавляет правящую коалицию в Италии. Здесь есть улыбающаяся Мелони, серьезная Мелони, разгневанная Мелони, а также Мелони в детстве, подростковом возрасте и политик.

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фото AFP

"Когда кухня, искусство и политика объединяются, можно создавать прекрасные вещи", – сказал Лука в интервью AFP.

Мелони и Рама впервые разработали миграционный план, который правозащитные ассоциации назвали незаконным согласно международному праву, но молчаливо поддержали в ЕС, прошлым летом.

Мелони посетила место расположения лагеря Шенджин в июне, еще до открытия ресторана. Это один из двух центров, которые, как ожидается, начнут обрабатывать заявления о предоставлении убежища в ближайшие недели. По соглашению, финансируемому Италией, мужчины, пересекающие Средиземное море из Северной Африки и перехватываемые итальянской береговой охраной, будут доставлены в Албанию.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергся критике со стороны правозащитных организаций и своих однопартийцев из Лейбористской партии после того, как во время встречи с Мелони в Риме на прошлой неделе выразил "большую заинтересованность" в миграционном пакте, пообещав выделить 4 миллиона фунтов стерлингов на поддержку ее противоречивой борьбы с нелегальной миграцией.

Мелони как-то сказала, что Италия должна репатриировать мигрантов, а затем "потопить лодки, которые их спасли". В прошлом она также призывала к морской блокаде Северной Африки.

Однако местные жители в основном приветствуют открытие центров, поскольку они создают рабочие места в бедном регионе Албании.

Лука, сын известного албанского актера и сам бывший актер, сказал, что его очаровала личность Мелони, назвав ее "необыкновенной".

Он сказал, что надеется, что она вернется, чтобы попробовать его блюда и полюбоваться ее портретами, которые украшают каждый сантиметр стен ресторана.

Все портреты были написаны Гелидоном Халити, известным албанским художником.

Мелони – "очень интересный, сильный персонаж, и даже если ее политические убеждения не совпадают с моими, это не помешало мне делать страстную работу", – сказал Халити в интервью AFP.