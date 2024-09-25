У польському селі вибухнув газ у будинку: загинув чоловік
Новини — Середа, 25 вересня 2024, 14:14 —
У польському селі Сойчин-Борови Підляського воєводства вибухнув газ у будинку, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".
Як розповіло видання, інцидент стався 25 вересня у одноквартирному будинку.
Журналістів проінформував про загибель власника будинку бригадний генерал Даніель Левчук.
Він розповів, що після того, як прибули пожежні підрозділи – вони підтвердили цю інформацію.
"Ми виявили будівлю з частково зруйнованими внутрішніми і зовнішніми стінами та пожежею в дерев'яних елементах", – сказав Левчук.
Речниця воєводського начальника Державної пожежної служби Юстина Клюсевич повідомила, що загиблим був 66-річний чоловік.
Наразі тривають розбірки, щоб підтвердити, що в будинку не було нікого, окрім власника.
Як відомо, поліція і прокуратура наразі розслідують серію вибухів, які нещодавно сталися в німецькому Кельні. Минулого тижня в центрі міста протягом кількох днів сталося два вибухи. Один з них стався перед магазином модного одягу на вулиці Еренштрассе; свідки бачили чоловіка зростом близько 1,80 метра, який тікав.
Ще один вибуховий пристрій вибухнув перед дискотекою на вулиці Гогенцоллернрінг. Протягом вихідних у Кельні та околицях також сталося кілька інцидентів.
25 вересня у Кельні стався ще один вибух, цього разу в районі Пеш на околиці міста – внаслідок інциденту згоріло кафе.