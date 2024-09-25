У польському селі вибухнув газ у будинку: загинув чоловік

У польському селі Сойчин-Борови Підляського воєводства вибухнув газ у будинку, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

Як розповіло видання, інцидент стався 25 вересня у одноквартирному будинку.

Журналістів проінформував про загибель власника будинку бригадний генерал Даніель Левчук.

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Він розповів, що після того, як прибули пожежні підрозділи – вони підтвердили цю інформацію.

"Ми виявили будівлю з частково зруйнованими внутрішніми і зовнішніми стінами та пожежею в дерев'яних елементах", – сказав Левчук.

Речниця воєводського начальника Державної пожежної служби Юстина Клюсевич повідомила, що загиблим був 66-річний чоловік.

Наразі тривають розбірки, щоб підтвердити, що в будинку не було нікого, окрім власника.

Фото: Facebook

Як відомо, поліція і прокуратура наразі розслідують серію вибухів, які нещодавно сталися в німецькому Кельні. Минулого тижня в центрі міста протягом кількох днів сталося два вибухи. Один з них стався перед магазином модного одягу на вулиці Еренштрассе; свідки бачили чоловіка зростом близько 1,80 метра, який тікав.

Ще один вибуховий пристрій вибухнув перед дискотекою на вулиці Гогенцоллернрінг. Протягом вихідних у Кельні та околицях також сталося кілька інцидентів.

25 вересня у Кельні стався ще один вибух, цього разу в районі Пеш на околиці міста – внаслідок інциденту згоріло кафе.