В польском селе взорвался газ в доме: погиб мужчина

В польском селе Сойчин-Боровы Подляского воеводства взорвался газ в доме, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

Как рассказало издание, инцидент произошел 25 сентября в одноквартирном доме.

Журналистов проинформировал о гибели владельца дома бригадный генерал Даниэль Левчук.

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Он рассказал, что после того, как прибыли пожарные подразделения – они подтвердили эту информацию.

"Мы обнаружили здание с частично разрушенными внутренними и внешними стенами и пожаром в деревянных элементах", – сказал Левчук.

Пресс-секретарь воеводского начальника Государственной пожарной службы Юстина Клюсевич сообщила, что погибшим был 66-летний мужчина.

Сейчас продолжаются разборки, чтобы подтвердить, что в доме не было никого, кроме владельца.

Фото: Facebook

Как известно, полиция и прокуратура сейчас расследуют серию взрывов, которые недавно произошли в немецком Кельне. На прошлой неделе в центре города в течение нескольких дней произошло два взрыва. Один из них произошел перед магазином модной одежды на улице Эренштрассе; свидетели видели мужчину ростом около 1,80 метра, который убегал.

Еще одно взрывное устройство взорвалось перед дискотекой на улице Гогенцоллернринг. В течение выходных в Кельне и окрестностях также произошло несколько инцидентов.

25 сентября в Кельне произошел еще один взрыв, на этот раз в районе Пеш на окраине города – в результате инцидента сгорело кафе.