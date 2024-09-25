Британська розвідка оцінила останні тенденції наступу РФ на Донеччині

Російські війська підійшли до Вугледару з трьох боків і продовжать активні наступальні дії довкола міста; також під значним тиском Торецьк і Покровськ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 25 вересня.

Аналітики констатують, що росіянам вдалося досягти нового просування довкола Вугледару і зараз війська РФ "з високою ймовірністю" підійшли до міста з трьох боків та ведуть бої за передмістя, які вже неодноразово намагалися захопити, починаючи з 2022 року.

"Ймовірно, російські сили продовжать тиск на цю добре захищену ділянку фронту протягом наступного тижня", – зазначають в огляді.

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Іншими осередками наступальних зусиль РФ залишаються східна частина Торецька і напрямок південніше Покровська. Просування довкола Часового Яру оцінюють як повільні.

"Ймовірно, російські сили атакують одночасно на кількох напрямках, щоб розтягти українські сили. Але це також не дає Росії скупчити сили у якомусь одному місці, щоб досягти більшого ефекту", – підсумовують аналітики.

У попередніх оглядах британська розвідка повідомляла, що Україні вдалося сповільнити просування російських військ під Покровськом.

Також констатували, що ураження велетенського російського складу боєприпасів у Торопці позначиться на операціях російських сил, зокрема в Курській області.