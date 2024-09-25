Британская разведка оценила последние тенденции наступления РФ в Донецкой области

Российские войска подошли к Угледару с трех сторон и продолжат активные наступательные действия вокруг города; также под значительным давлением Торецк и Покровск.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 25 сентября.

Аналитики констатируют, что россиянам удалось достичь нового продвижения вокруг Угледара и сейчас войска РФ "с высокой вероятностью" подошли к городу с трех сторон и ведут бои за пригород, которые уже неоднократно пытались захватить, начиная с 2022 года.

"Вероятно, российские силы продолжат давление на этот хорошо защищенный участок фронта в течение следующей недели", – отмечают в обзоре.

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Другими очагами наступательных усилий РФ остаются восточная часть Торецка и направление южнее Покровска. Продвижение вокруг Часового Яра оценивается как медленное.

"Вероятно, российские силы атакуют одновременно на нескольких направлениях, чтобы растянуть украинские силы. Но это также не дает России скопить силы в каком-то одном месте, чтобы достичь большего эффекта", – заключают аналитики.

В предыдущих обзорах британская разведка сообщала, что Украине удалось замедлить продвижение российских войск под Покровском.

Также констатировали, что поражение огромного российского склада боеприпасов в Торопце скажется на операциях российских сил, в частности в Курской области.