У США пояснили, чому скасували запрошення прем’єра Грузії на прийняття до Байдена

Посольство США в Грузії підтверджує, що адміністрація президента Джо Байдена відмовилася від зустрічей із грузинською делегацією і скасувала запрошення прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе на прийняття.

Цю інформацію підтвердили грузинському виданню Netgazeti в американському посольстві, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою посольства, американська сторона скасувала запрошення Кобахідзе і відмовилася зустрітися з грузинською делегацією "через антидемократичні дії грузинського уряду, дезінформацію та негативну риторику на адресу США і Заходу".

Байден прийме світових лідерів і високопосадовців ООН на традиційному прийнятті в Нью-Йорку 25 вересня.

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ЗМІ раніше повідомили, що Кобахідзе, який очолює грузинську делегацію на Генасамблеї ООН, спочатку значився у списку запрошених на прийняття президента, проте адміністрація Байдена скасувала запрошення.

Нагадаємо, 16 вересня США оголосили санкції проти двох посадовців і двох приватних осіб з Грузії, зокрема у зв’язку з жорстким розгоном мирних акцій протесту проти скандального закону про "іноагентів".

Під санкції потрапили керівник спецпризначенців МВС Грузії Звіад Харазішвілі і його заступник Мілері Лагазаурі.

Також це лідери проросійської партії та руху Alt-info Кока Моргошіа і Зура Махарадзе, які потрапили під обмеження "за придушення свободи мирних зібрань грузин". Alt-info відомі нападами на заходи ЛГБТ-спільноти.

Крім того, опозиційний телеканал Formula з посиланням на свої джерела повідомив, що у ЄС вже нібито досягнута домовленість держав-членів щодо призупинення безвізу для громадян Грузії після парламентських виборів у разі подальшого погіршення ситуації з дотриманням демократичних принципів. Прем’єр назвав ці чутки "дешевим шантажем".