В США объяснили, почему отменили приглашение премьера Грузии на прием к Байдену

Посольство США в Грузии подтверждает, что администрация президента Джо Байдена отказалась от встреч с грузинской делегацией и отменила приглашение премьер-министра Ираклия Кобахидзе на прием.

Эту информацию подтвердили грузинскому изданию Netgazeti в американском посольстве, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению посольства, американская сторона отменила приглашение Кобахидзе и отказалась встретиться с грузинской делегацией "из-за антидемократических действий грузинского правительства, дезинформации и негативной риторики в адрес США и Запада".

Байден примет мировых лидеров и высокопоставленных чиновников ООН на традиционном приеме в Нью-Йорке 25 сентября.

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СМИ ранее сообщили, что Кобахидзе, возглавляющий грузинскую делегацию на Генассамблее ООН, изначально значился в списке приглашенных на прием президента, однако администрация Байдена отменила приглашение.

Напомним, 16 сентября США объявили санкции против двух должностных лиц и двух частных лиц из Грузии, в частности в связи с жестким разгоном мирных акций протеста против скандального закона об "иноагентах".

Под санкции попали руководитель спецназа МВД Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури.

Также это лидеры пророссийской партии и движения Alt-info Кока Моргошиа и Зура Махарадзе, которые попали под ограничения "за подавление свободы мирных собраний грузин". Alt-info известны нападениями на мероприятия ЛГБТ-сообщества.

Кроме того, оппозиционный телеканал Formula со ссылкой на свои источники сообщил, что в ЕС уже якобы достигнута договоренность государств-членов о приостановлении безвиза для граждан Грузии после парламентских выборов в случае дальнейшего ухудшения ситуации с соблюдением демократических принципов. Премьер назвал эти слухи "дешевым шантажом".