Премьер Грузии и делегация не аплодировали словам Байдена в ООН о поддержке Украины

Грузинская делегация во главе с премьером Ираклием Кобахидзе во время выступления президента США Джо Байдена в ООН не присоединилась к аплодисментам присутствующих на его словах о поддержке Украины.

Как сообщает "Европейская правда", фрагмент видео из речи, где можно видеть реакцию делегации Грузии, опубликовали грузинские СМИ, в частности "Эхо Кавказа".

Во фрагменте Джо Байден говорит: "Мы не можем позволить себе усталость. Мы не можем отводить глаза. И мы не ослабим поддержку Украины, пока Украина не получит устойчивый и справедливый мир на основе принципов Устава ООН".

Многие присутствующие в зале отреагировали на его слова аплодисментами, а грузинская делегация сидит неподвижно.

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Также грузинская служба "Голоса Америки" узнала об отмене приглашения премьера Грузии на прием президента Байдена в Нью-Йорке, который традиционно организуют для лидеров-участников сессии Генассамблеи ООН, который состоится вечером 25 сентября по местному времени.

Впоследствии посольство США подтвердило эту информацию, объяснив такое решение антидемократическими действиями грузинских властей и негативной риторикой в адрес Запада.