ЗМІ: Запрошення прем’єра Грузії на прийняття до Байдена скасували

Американська сторона скасувала запрошення прем’єра Грузії Іраклія Кобахідзе на прийняття до президента США Джо Байдена.

Про це стало відомо грузинській службі "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда".

Президент США Джо Байден прийме світових лідерів і високопосадовців ООН на традиційному прийнятті в Нью-Йорку 25 вересня.

Як стало відомо "Голосу Америки", Іраклій Кобахідзе, який очолює грузинську делегацію на Генасамблеї ООН, спочатку значився у списку запрошених на прийняття президента, проте адміністрація Байдена скасувала запрошення.

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Інформацію про скасування запрошення підтвердили "Голосу Америки" високопосадовець адміністрації та ще одне джерело в Конгресі.

Крім того, поряд зі скасуванням запрошення прем'єр-міністра, адміністрація також відмовилася від усіх зустрічей із грузинською делегацією і зустрічі з прем'єр-міністром Кобахідзе. Від зустрічі відмовився і радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Ще один представник адміністрації США з цього приводу додав, що "нещодавні дії та заяви грузинського уряду свідчать про шокуючу неповагу до демократії та волі грузинського народу". Однак він утримався розповідати про деталі окремих дипломатичних переговорів.

"Голосу Америки" також стало відомо, що причиною цього кроку стала антидемократична поведінка грузинського уряду та низка кроків, зокрема ухвалення закону про "іноагентів", дії Антикорупційного бюро проти неурядових організацій – "Міжнародна прозорість – Грузія" і "Обирай Європу", а також заяви провладної сили про заборону опозиційних партій.

За інформацією видання, остання комунікація з урядом Грузії не вселила в американську адміністрацію надії на те, що Тбілісі змінить свій курс. Навпаки, кроки, зроблені урядом Грузії, переконують адміністрацію в тому, що вона сповнена рішучості ігнорувати євроатлантичну інтеграцію Грузії та волю грузинського народу.

Нагадаємо, Європейський Союз готовий призупинити дію безвізового режиму для громадян Грузії у відповідь на антидемократичні дії грузинської влади та її антизахідну риторику.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що будь-які зміни до візової угоди будуть "дешевим шантажем".

Після ухвалення парламентом Грузії скандального закону "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів", саміт ЄС заявив, що це фактично призупиняє процес євроінтеграції Грузії.

17 вересня парламент Грузії ухвалив у третьому читанні законодавчий пакет про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", відомий як "закони проти ЛГБТ-пропаганди", який критикували в ЄС і Раді Європи.