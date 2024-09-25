Депутата словацкого парламента выгнали из зала из-за ЛГБТ-наклейки

Вице-президент Национального совета Словакии от националистической Словацкой национальной партии Андрей Данко выгнал из зала парламента депутата "Прогрессивной Словакии" из-за наклеек на ее ноутбуке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

Во время заседания в среду Данко был обеспокоен тем, что депутат Люция Плавакова использовала компьютер с наклейками в зале заседаний. По его мнению, наклейки являются рекламой, что противоречит регламенту Национального собрания Словацкой Республики.

фото: tasr

Сначала он попросил депутата снять наклейки с компьютера в течение дня. В конце концов, после словесной перепалки, он решил выгнать ее из зала заседаний.

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"Есть радуга, есть ЛГБТИ-тематика, есть наклейки, рекламирующие компании", – сказал Данко.

Исключение из зала считается отсутствием на заседании без уважительных причин.

Согласно регламенту Национального собрания, запрещено проносить в зал материалы, пропагандирующие "политическую партию или политическое движение или распространяющие рекламу".

Михал Шимечка, председатель "Прогрессивной Словакии", отреагировал на ситуацию в своем Facebook.

"Это такой невероятный позор... Председательствующий на заседании Андрей Данко прервал заседание парламента из-за того, что у нашего депутата Люции Плаваковой на ноутбуке были наклейки.

Он своевольно и с нарушением регламента преследует нашу коллегу и конституционную чиновницу только потому, что ему лично не нравится радужный флаг и он имеет проблемы с квир-людьми. Невероятно, как вице-спикер парламента может позволять себе такое", – написал Шимечка.

Напомним, Данко в прошлом отличался пророссийскими заявлениями. В феврале он заявил, что Россия "не является агрессором" в полномасштабной войне против Украины, а "защищает свои интересы".

Он также говорил, что "Украине нечего делать в Европейском Союзе или НАТО, пока она не решит свои проблемы".