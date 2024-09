Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в Нью-Йорке сообщил, что посольство Сербии возобновит работу в Киеве в этом году.

Об этом Сибига написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Сибига отметил, что Украина ценит поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Украины и участие в "формуле мира".

"Я приветствую решение Сербии вновь открыть свое посольство в Киеве уже в этом году", – написал министр.

I met with @MarkoDjuric. We appreciate Serbia’s support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and participation in the Peace Formula. I informed about Russian strikes on our energy system. I welcome Serbia’s decision to reopen its embassy in Kyiv already this year. pic.twitter.com/pqUJlSFy9n