У МЗС прокоментували заяви США щодо зміни підходу до спроб зупинити війну РФ
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував заяву Державного департамента США щодо того, що Штати "змінять підхід" до спроб зупинити війну між Росією та Україною і планують зайняти менш активну роль.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Telegram МЗС.
Тихий заявив, що на тлі заяв США він зв'язався з речницею Державного департаменту Теммі Брюс.
"Ми підтвердили, що її коментар щодо ролі США як посередника пролунав у контексті її аналогічного коментаря, зробленого раніше цього тижня: "Якщо не буде прогресу, ми відступимо від ролі посередника", – зазначив він.
Речник МЗС запевнив, що це була не нова позиція Сполучених Шатів Америки, а лише повторення того, що раніше вже озвучував державний секретар США Марко Рубіо.
Нагадаємо, 29 квітня Рубіо заявив, що Вашингтон відмовиться від "ролі посередника" між Росією та Україною у разі відсутності прогресу в досягненні миру між ними.
Перед тим він заявив, що поточний тиждень буде "критично важливим" для рішення Штатів з приводу того, чи продовжувати намагання зупинити війну між РФ і Україною.