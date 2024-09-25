Литва розірвала контракт з виробником паспортів через зв'язки з Білоруссю

Департамент державної безпеки (ДДБ) Литви визнав друкарню Garsu pasaulis, одну з найбільших у країні, що виготовляє бланки литовських паспортів, неблагонадійною через зв’язки з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Після цього рішення Центр видачі особистих документів розірвав із Garsu pasaulis контракт на виготовлення паспортів, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

За даними МВС, мінісерка Агне Білотайте звернулася до ДДБ із проханням повторно оцінити надійність компанії після публікації розслідування порталу 15min.lt, у якому журналісти виявили можливі зв'язки представників компанії з режимом Білорусі.

Реклама:

Глава Garsu pasaulis Агне Янаускене заявила агентству BNS, що компанія планує подати позов до суду.

"Ми вважаємо рішення ДДБ необґрунтованим і консультуємося з юристами для швидкого вирішення ситуації. Так, дійсно, плануємо подати позов до суду", – заявила Янаускене.

Після розірвання контракту МВС планує оголосити новий міжнародний тендер на закупівлю бланків особистих документів, щоб залучити до участі якомога більше постачальників з Європейського Союзу, оскільки до цього Garsu pasaulis була єдиним постачальником.

Журналістське розслідування порталу 15min і Білоруського дослідницького центру, проведене навесні, засвідчило, що компанія Garsu pasaulis пов'язана з бізнесменом Віктором Шевцовим, якого називають "гаманцем" білоруського диктатора Александра Лукашенка, а також із білоруським монополістом із виробництва голограм "Голографічна індустрія".

Як повідомлялось, німецький бізнесмен і депутат від популістської партії "Альтернатива для Німеччини" Йорг Дорнау регулярно залучав білорусів, засуджених за політичними статтями, для робіт на своїй цибулевій плантації.

Дорнау, який приховав свій бізнес у Білорусі, порушив зобов'язання щодо звітності у Німеччині. Як наслідок у серпні 2024 року саксонський парламент оштрафував його на 20 862 євро.