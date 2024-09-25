Литва разорвала контракт с производителем паспортов из-за связей с Беларусью

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы признал типографию Garsu pasaulis, одну из крупнейших в стране, изготавливающую бланки литовских паспортов, неблагонадежной из-за связей с Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

После этого решения Центр выдачи личных документов разорвал с Garsu pasaulis контракт на изготовление паспортов, сообщило Министерство внутренних дел.

По данным МВД, министр Агне Билотайте обратилась к ГДБ с просьбой повторно оценить надежность компании после публикации расследования портала 15min.lt, в котором журналисты обнаружили возможные связи представителей компании с режимом Беларуси.

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Глава Garsu pasaulis Агне Янаускене заявила агентству BNS, что компания планирует подать иск в суд.

"Мы считаем решение ГДБ необоснованным и консультируемся с юристами для быстрого разрешения ситуации. Да, действительно, планируем подать иск в суд", – заявила Янаускене.

После расторжения контракта МВД планирует объявить новый международный тендер на закупку бланков личных документов, чтобы привлечь к участию как можно больше поставщиков из Европейского Союза, поскольку до этого Garsu pasaulis была единственным поставщиком.

Журналистское расследование портала 15min и Белорусского исследовательского центра, проведенное весной, показало, что компания Garsu pasaulis связана с бизнесменом Виктором Шевцовым, которого называют "кошельком" белорусского диктатора Александра Лукашенко, а также с белорусским монополистом по производству голограмм "Голографическая индустрия".

Как сообщалось, немецкий бизнесмен и депутат от популистской партии "Альтернатива для Германии" Йорг Дорнау регулярно привлекал белорусов, осужденных по политическим статьям, для работ на своей луковой плантации.

Дорнау, который скрыл свой бизнес в Беларуси, нарушил обязательства по отчетности в Германии. В результате в августе 2024 года саксонский парламент оштрафовал его на 20 862 евро.