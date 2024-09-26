Премьер Грузии назвал отмену его приглашения на прием президента США несерьезным шагом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе впервые прокомментировал отмену его приглашения на прием администрации президента США Джо Байдена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SOVA.

Ираклий Кобахидзе назвал решение руководства Соединенных Штатов "своего рода гуманитарным актом в пользу оппозиции".

"Это несерьезно, три дня назад прислали приглашение, а потом его отменили. Это был своего рода гуманитарный акт в пользу оппозиции, хотя никакого практического эффекта для оппозиции он тоже не будет иметь", – сказал премьер-министр.

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Ранее грузинская служба "Голоса Америки" узнала об отмене приглашения премьера Грузии на прием президента Байдена в Нью-Йорке, который традиционно организуют для лидеров-участников сессии Генассамблеи ООН, состоявшийся вечером 25 сентября по местному времени.

Впоследствии посольство США подтвердило эту информацию, объяснив такое решение антидемократическими действиями грузинских властей и негативной риторикой в адрес Запада.