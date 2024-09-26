Дуда: Путин знает, что будет проклят, если применит ядерное оружие

Лидер России Владимир Путин и его генералы хорошо знают, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью TVN, сообщает "Европейская правда".

Дуда комментировал заявление Владимира Путина, который в среду вечером снова пригрозил применить ядерное оружие, если будет какое-то массированное нападение на Россию.

Президент Польши считает, что в заявлениях российского лидера не было ничего нового.

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"Если мы посмотрим на это хладнокровно и без паники, то должно быть понятно: он повторяет то, что было закреплено в российской военной доктрине в течение многих лет, что Россия оставляет за собой право использовать любые средства, включая, конечно, ядерные средства, которые есть в ее распоряжении, в случае угрозы для России", – сказал Дуда.

"С другой стороны, Владимир Путин также хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, тот проклят... Они никогда не снимут с себя эту ответственность, если применят ядерное оружие. Даже в малейшей степени. Никогда. Мир никогда им этого не простит", – добавил польский президент.

Напомним, 25 сентября Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.

В ЕС заявили, что новые ядерные угрозы Путина не изменят позицию Европейского Союза по поводу продолжения поддержки Украины.