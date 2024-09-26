Маск розкритикував Британію після повідомлення, що його не покликали на саміт

Після повідомлень про те, що мільярдера Ілона Маска не запросили на інвестиційний саміт у Британії, американський підприємець виступив з критикою британського уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Журналісти BBC повідомили раніше, що Ілона Маска не запросили на інвестиційний саміт наступного місяця у Британії.

Причиною нібито став його твіт про заворушення у Британії, у якому він зазначив, що громадянська війна у країні "неминуча". Цей допис викликав критику з боку британських посадовців.

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"Я не думаю, що хтось повинен їхати до Великої Британії, коли вони звільняють (з в’язниць. – Ред.) засуджених педофілів, щоб ув'язнювати людей за пости в соціальних мережах", – заявив Маск у соцмережі X, де у нього майже 200 млн підписників, у відповідь на публікацію про матеріал BBC.

Понад 1 700 ув'язнених були звільнені в Британії на початку цього місяця в рамках зусиль лейбористського уряду Кіра Стармера, спрямованих на боротьбу з переповненістю в'язниць в Англії та Уельсі.

Ті, хто відбуває покарання за сексуальні злочини, не були включені в цю схему звільнення.

В інвестиційному саміті у Британії наступного місяця візьмуть участь лідери світових технологічних і фінансових груп, в тому числі BNY Mellon і Blackstone.

Лейбористський уряд, який перебуває при владі з липня, сподівається залучити інвесторів для стимулювання економіки.

Маск востаннє з'являвся на публіці в Лондоні в листопаді минулого року, коли взяв участь у Саміті з питань безпеки штучного інтелекту, а потім дав інтерв'ю колишньому прем'єр-міністру-консерватору Ріші Сунаку.

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