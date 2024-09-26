Маск раскритиковал Британию после сообщения, что его не позвали на саммит

После сообщений о том, что миллиардера Илона Маска не пригласили на инвестиционный саммит в Британии, американский предприниматель выступил с критикой британского правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Журналисты BBC сообщили ранее, что Илона Маска не пригласили на инвестиционный саммит в следующем месяце в Британии.

Причиной якобы стал его твит о беспорядках в Британии, в котором он отметил, что гражданская война в стране "неизбежна". Это сообщение вызвало критику со стороны британских чиновников.

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"Я не думаю, что кто-то должен ехать в Великобританию, когда они освобождают (из тюрем. – Ред.) осужденных педофилов, чтобы сажать людей за посты в социальных сетях", – заявил Маск в соцсети X, где у него почти 200 млн подписчиков, в ответ на публикацию о материале BBC.

Более 1 700 заключенных были освобождены в Британии в начале этого месяца в рамках усилий лейбористского правительства Кира Стармера, направленных на борьбу с переполненностью тюрем в Англии и Уэльсе.

Те, кто отбывает наказание за сексуальные преступления, не были включены в эту схему освобождения.

В инвестиционном саммите в Британии в следующем месяце примут участие лидеры мировых технологических и финансовых групп, в том числе BNY Mellon и Blackstone.

Лейбористское правительство, которое находится у власти с июля, надеется привлечь инвесторов для стимулирования экономики.

Маск в последний раз появлялся на публике в Лондоне в ноябре прошлого года, когда принял участие в Саммите по вопросам безопасности искусственного интеллекта, а затем дал интервью бывшему премьер-министру-консерватору Риши Сунаку.

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