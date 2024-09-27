МЗС Німеччини: Припинення підтримки самозахисту України зумовить збільшення воєнних злочинів

Припинення підтримки союзниками самозахисту України зумовить збільшення кількості воєнних злочинів, а не зменшення.

Про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає "Європейська правда".

Виправлено о 10:46. У початковій версії новини вказувалося, що припинення підтримки самозахисту України зумовить збільшення кількості "війн".

Бербок вважає, що поки очільник Кремля Владімір Путін не хоче сідати за стіл переговорів, припинення союзниками самозахисту України означатиме "позбавлення безпеки українських дитячих лікарень".

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"Це зумовить збільшення кількості воєнних злочинів, а не зменшення. Можливо, також і в інших країнах", – сказала вона.

Очільниця німецького МЗС нагадала, що після запрошення Росії на міжнародний Саміт миру "Путін надіслав свою відповідь, розбомбивши дитячу лікарню".

Також вона зауважила, що останнім часом Росія неодноразово "гралася з непорушністю кордонів держав Балтії та Польщі".

"Тому я прошу вас допомогти закликати Путіна припинити свої напади й сісти за стіл переговорів. Не лише заради нашої безпеки, а й у ваших інтересах. Якщо постійному члену Радбезу ООН дозволено завойовувати й знищувати його меншого сусіда, то удару зазнає сама суть Статуту ООН", – додала вона.

Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина готова стати головною опорою стримування агресії Росії в Європі та планує розгорнути в Литві повноцінну бригаду до 2027 року.

Також нещодавно бюджетний комітет Бундестагу схвалив пакет допомоги на загальну суму 70 млн євро, призначений для сектора тепло− та електропостачання України.

А 19 вересня країна передала Україні новий пакет військової допомоги, куди, серед іншого, ввійшли два десятки танків Leopard 1 A5 та понад 60 тисяч боєприпасів 155-мм калібру.