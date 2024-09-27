МИД Германии: Прекращение поддержки самозащиты Украины приведет к увеличению военных преступлений

Прекращение поддержки союзниками самозащиты Украины обусловит увеличение количества военных преступлений, а не уменьшение.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, передает "Европейская правда".

Исправлено в 10:46. В первоначальной версии новости указывалось, что прекращение поддержки самозащиты Украины приведет к увеличению количества "войн".

Бербок считает, что пока глава Кремля Владимир Путин не хочет садиться за стол переговоров, прекращение союзниками самозащиты Украины будет означать "лишение безопасности украинских детских больниц".

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"Это приведет к увеличению количества войн, а не уменьшению. Возможно, также и в других странах", – сказала она.

Глава немецкого МИД напомнила, что после приглашения России на международный Саммит мира "Путин прислал свой ответ, разбомбив детскую больницу".

Также она отметила, что в последнее время Россия неоднократно "играла с нерушимостью границ государств Балтии и Польши".

"Поэтому я прошу вас помочь призвать Путина прекратить свои нападения и сесть за стол переговоров. Не только ради нашей безопасности, но и в ваших интересах. Если постоянному члену Совбеза ООН разрешено завоевывать и уничтожать его меньшего соседа, то удару подвергнется сама суть Устава ООН", – добавила она.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия готова стать главной опорой сдерживания агрессии России в Европе и планирует развернуть в Литве полноценную бригаду до 2027 года.

Также недавно бюджетный комитет Бундестага одобрил пакет помощи на общую сумму 70 млн евро, предназначенный для сектора тепло− и электроснабжения Украины.

А 19 сентября страна передала Украине новый пакет военной помощи, куда, среди прочего, вошли два десятка танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч боеприпасов 155-мм калибра.