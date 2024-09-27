У регіоні Польщі, до якого дійшла повінь, заборонили використовувати воду з річки Одра

У Західнопоморському воєводстві Польщі, куди за течією Одри дійшла вода з постраждалих від повеней регіонів, заборонили будь-яке використання води з річки.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", розпорядження про це віддав очільник воєводства.

Заборону на використання води з Одри та вилов риби запровадили через те, що з високою водою з верхів’я річки рухається усе те, що потрапило у неї внаслідок повеней.

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Розпорядження передбачає також заборону купатися, напувати худобу, набирати воду для поливу городів.

"Ми діємо на випередження… Ми знаємо, що вода може бути забруднена", – сказав воєвода Адам Рудавський у коментарі ЗМІ.

Він зазначив, що рівень забруднення поки невідомий – проби води ще аналізують, проте і результати не будуть надійним орієнтиром, оскільки на той час у річці в тому самому місці буде вже інша вода.

На півдні Західнопоморського воєводства рівень води в Одрі вже перевищує 5-5,5 метра, що вважається рівнем, за якого оголошують попередження про повені. Протягом доби місцями він може перевищити 6-метрову позначку.

Пік повені у регіоні очікують на вихідних. Завдяки проведеній підготовці вважають, що для населених пунктів над Одрою серйозної загрози немає, хоча окремі будинки все ж може підтопити.

Також стало відомо, що в Одру потрапили стічні води з великого чеського міста Острава, де повінь зруйнувала завод очистки стічних вод.

У п’ятницю кількість підтверджених загиблих внаслідок повеней у Польщі зросла до 9 осіб - знайшли ще двох загиблих.

Сейм Польщі починає розглядати спеціальний законопроєкт уряду щодо подолання наслідків стихійного лиха та підтримки постраждалих, також у парламенті створюють спецкомітет з цього питання.