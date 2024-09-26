Сейм Польщі розгляне урядовий проєкт щодо підтримки постраждалих від повені

Польський Сейм починає працювати з урядовим спеціальним законопроєктом щодо підтримки постраждалих від катастрофічних повеней на південному заході країни; опозиція готує свій власний.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

26 вересня Сейм почав працювати зі спеціальним законопроєктом, внесеним урядом у зв’язку з повенями. Він передбачає низку заходів для того, щоб місцевим мешканцям, бізнесу і владі було простіше подолати наслідки стихійного лиха.

Серед іншого, підприємці, які через наслідки повені не можуть працювати як зазвичай, зможуть претендувати на компенсації для відбудови і виплати заробітної плати працівникам у період вимушеного простою.

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Окремі пільги готують для туристичної індустрії, де багатьом доведеться відбудовуватися та повернути сплачені клієнтами аванси за відпочинок.

Йдеться також про безповоротну фінансову підтримку на відбудову житла постраждалих мешканців.

Головна опозиційна політсила "Право і справедливість" тим часом внесла окремий власний проєкт, проте вважають, що він має дуже незначні шанси на успіх.

Також у Сеймі створюють спеціальний комітет щодо подолання наслідків повені.

Раніше уряд вже оголосив перші заходи підтримки, як списання частини виплат за житловими кредитами постраждалим громадянам, а також скасування ПДВ для товарів та послуг, що надаються як благодійна допомога постраждалим.

Нагадаємо, повені почалися минулого тижня після сильних злив на північному сході Чехії та південному заході Польщі. Внаслідок стихійного лиха у Польщі підтверджено загибель 7 людей, ще одна жінка вважається зниклою безвісти.

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