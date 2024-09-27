В регионе Польши, до которого дошло наводнение, запретили использовать воду из реки Одра

В Западнопоморском воеводстве Польши, куда по течению Одры дошла вода из пострадавших от наводнений регионов, запретили любое использование воды из реки.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", распоряжение об этом отдал глава воеводства.

Запрет на использование воды из Одры и вылов рыбы ввели из-за того, что с высокой водой из верховьев реки движется все то, что попало в нее в результате наводнений.

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Распоряжение предусматривает также запрет купаться, поить скот, набирать воду для полива огородов.

"Мы действуем на опережение... Мы знаем, что вода может быть загрязнена", – сказал воевода Адам Рудавский в комментарии СМИ.

Он отметил, что уровень загрязнения пока неизвестен – пробы воды еще анализируют, однако и результаты не будут надежным ориентиром, поскольку к тому времени в реке в том же месте будет уже другая вода.

На юге Западнопоморского воеводства уровень воды в Одре уже превышает 5-5,5 метра, что считается уровнем, при котором объявляют предупреждение о наводнении. В течение суток местами он может превысить 6-метровую отметку.

Пик наводнения в регионе ожидают в выходные. Благодаря проведенной подготовке считают, что для населенных пунктов над Одрой серьезной угрозы нет, хотя отдельные дома все же может подтопить.

Также стало известно, что в Одру попали сточные воды из крупного чешского города Острава, где наводнение разрушило завод очистки сточных вод.

В пятницу количество подтвержденных погибших в результате наводнений в Польше возросло до девяти человек - нашли еще двух погибших.

Сейм Польши начинает рассматривать специальный законопроект правительства по преодолению последствий стихийного бедствия и поддержке пострадавших, также в парламенте создают спецкомитет по этому вопросу.