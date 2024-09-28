Поліція Гамбурга вилучила дві тонни кокаїну вартістю 100 млн євро

Поліція німецького портового міста Гамбург провела кілька арештів, вилучивши понад дві тонни кокаїну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними правоохоронців, ринкова вартість наркотиків становить близько 100 мільйонів євро.

"Це видатний успіх і одне з найбільших вилучень в рамках поточної операції", – заявив міністр внутрішніх справ Гамбурга Енді Гроте.

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Як зазначили в поліції, правоохоронці знайшли кокаїн у середу вдень під час обшуку транспортного контейнера в районі Ротенбургсорт, недалеко від гамбурзького порту.

Кокаїн був захований у ящиках з-під бананів.

За даними поліції, вантажний контейнер мав бути перевезений вантажівкою з контейнерного термінала Альтенвердер до рентгенівської установки для митного огляду, але водій відхилився від маршруту.

Замість цього вантажівка зупинилася на складі позаду судноплавної компанії, де підозрювані нібито хотіли обміняти наркотики на банани.

Поліцейський спецпідрозділ втрутився, коли вантаж вже розвантажували, і заарештував 12 підозрюваних.

Підозрювані були у віці від 21 до 43 років і походили з Німеччини, Туреччини, Афганістану, Іраку, Сирії, Албанії та Індії. Деякі з них, як повідомляється, були відомі поліції за злочини, пов'язані з наркотиками.

Поліція заявила, що отримала наводки з інших європейських країн, і що рейд відбувся після кількох тижнів таємного розслідування.

Нещодавно співробітники мережі дисконтних супермаркетів у Німеччині виявили 95 кілограмів кокаїну, захованих у ящиках з бананами.

Перед тим понад 40 кілограмів кокаїну знайшли у бананах для французьких супермаркетів.