Полиция Гамбурга изъяла две тонны кокаина стоимостью 100 млн евро

Полиция немецкого портового города Гамбург провела несколько арестов, изъяв более двух тонн кокаина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным правоохранителей, рыночная стоимость наркотиков составляет около 100 миллионов евро.

"Это выдающийся успех и одно из крупнейших изъятий в рамках текущей операции", – заявил министр внутренних дел Гамбурга Энди Гроте.

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Как отметили в полиции, правоохранители нашли кокаин в среду днем во время обыска транспортного контейнера в районе Ротенбургсорт, недалеко от гамбургского порта.

Кокаин был спрятан в ящиках из-под бананов.

По данным полиции, грузовой контейнер должен был быть перевезен грузовиком с контейнерного терминала Альтенвердер к рентгеновской установке для таможенного досмотра, но водитель отклонился от маршрута.

Вместо этого грузовик остановился на складе позади судоходной компании, где подозреваемые якобы хотели обменять наркотики на бананы.

Полицейское спецподразделение вмешалось, когда груз уже разгружали, и арестовало 12 подозреваемых.

Подозреваемые были в возрасте от 21 до 43 лет и происходили из Германии, Турции, Афганистана, Ирака, Сирии, Албании и Индии. Некоторые из них, как сообщается, были известны полиции за преступления, связанные с наркотиками.

Полиция заявила, что получила наводки из других европейских стран, и что рейд состоялся после нескольких недель тайного расследования.

Недавно сотрудники сети дисконтных супермаркетов в Германии обнаружили 95 килограммов кокаина, спрятанных в ящиках с бананами.

Перед тем более 40 килограммов кокаина нашли в бананах для французских супермаркетов.