Іграшковий пістолет став причиною поліцейської операції в Гельсінкі

Дитина віком до 12 років з іграшковою зброєю стала причиною того, що в суботу в район Гельсінкі Сомпасаарі направили кілька поліцейських патрулів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Поліцію викликали через службу порятунку близько шостої години вечора після того, як у районі було помічено людину з предметом, схожим на пістолет.

Поліцейські прибули на місце події, щоб розібратися в ситуації.

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Людина із пістолетом виявилася дитиною з іграшковою зброєю.

Поліція зазначає, що завжди серйозно ставиться до випадків виявлення зброї.

Нагадаємо, поліція Гамбурга розпочала масштабну операцію в школі району Ейдельштедт 9 вересня після суперечки між учнями, один із яких нібито мав зброю. Зрештою, 16-річного підлітка пізніше затримали в гамбурзькому районі Луруп. Однак у нього виявилася не справжня зброя, а іграшковий пістолет.

А у квітні цього року сталась стрілянина у школі у Фінляндії, в результаті чого загинула одна дитина та ще двоє зазнали поранень.