Игрушечный пистолет стал причиной полицейской операции в Хельсинки

Ребенок в возрасте до 12 лет с игрушечным оружием стал причиной того, что в субботу в район Хельсинки Сомпасаари направили несколько полицейских патрулей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Полицию вызвали через службу спасения около шести часов вечера после того, как в районе был замечен человек с предметом, похожим на пистолет.

Полицейские прибыли на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации.

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Человек с пистолетом оказался ребенком с игрушечным оружием.

Полиция отмечает, что всегда серьезно относится к случаям обнаружения оружия.

Напомним, полиция Гамбурга начала масштабную операцию в школе района Эйдельштедт 9 сентября после спора между учениками, один из которых якобы имел оружие. В конце концов, 16-летнего подростка позже задержали в гамбургском районе Луруп. Однако у него оказалось не настоящее оружие, а игрушечный пистолет.

А в апреле этого года произошла стрельба в школе в Финляндии, в результате чего погиб один ребенок и еще двое получили ранения.