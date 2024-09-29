Игрушечный пистолет стал причиной полицейской операции в Хельсинки
Ребенок в возрасте до 12 лет с игрушечным оружием стал причиной того, что в субботу в район Хельсинки Сомпасаари направили несколько полицейских патрулей.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.
Полицию вызвали через службу спасения около шести часов вечера после того, как в районе был замечен человек с предметом, похожим на пистолет.
Полицейские прибыли на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации.
Человек с пистолетом оказался ребенком с игрушечным оружием.
Полиция отмечает, что всегда серьезно относится к случаям обнаружения оружия.
Напомним, полиция Гамбурга начала масштабную операцию в школе района Эйдельштедт 9 сентября после спора между учениками, один из которых якобы имел оружие. В конце концов, 16-летнего подростка позже задержали в гамбургском районе Луруп. Однако у него оказалось не настоящее оружие, а игрушечный пистолет.
А в апреле этого года произошла стрельба в школе в Финляндии, в результате чего погиб один ребенок и еще двое получили ранения.