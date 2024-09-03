Байден вважає, що Нетаньягу робить недостатньо для звільнення заручників

Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу робить недостатньо для укладення угоди про звільнення заручників, яких утримує ХАМАС в Газі, і що США близькі до того, щоб представити остаточну пропозицію учасникам переговорів, які працюють над угодою про звільнення заручників і припинення вогню.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Байден виступав перед журналістами в Білому домі після того, як на вихідних ізраїльські сили витягли з тунелю в Газі тіла шести заручників, в тому числі 23-річного американо-ізраїльтянина Герша Голдберга-Поліна. Ізраїльські військові заявили, що вони були нещодавно вбиті палестинськими бойовиками ХАМАС.

Це викликало критику стратегії адміністрації Байдена щодо припинення вогню в Газі і посилило тиск на Нетаньягу з боку ізраїльтян, які вимагають повернути решту заручників додому.

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Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Нетаньягу робить достатньо для досягнення угоди про звільнення заручників, Байден відповів: "Ні". Він не деталізував свої зауваження.

Нетаньягу своєю чергою заявив, що тиск слід чинити на ХАМАС, а не на Ізраїль, особливо після загибелі заручників.

Він сказав, що він не вірить, що Байден або будь-хто, хто серйозно налаштований на досягнення миру, буде просити Ізраїль піти на більше поступок, і що замість цього це має зробити ХАМАС.

Пізніше ввечері Байден сказав, що планує поговорити з Нетаньягу "з часом", але не уточнив чітких термінів, коли його про це запитали. Байден і Нетаньягу розмовляли кілька разів на тлі війни Ізраїлю в Газі.

Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс також зустрілися з американською групою з переговорів про звільнення заручників, під час якої президент висловив "спустошення і обурення" з приводу вбивств заручників, і вони обговорили наступні кроки в зусиллях зі звільнення решти полонених, повідомив Білий дім.

Нагадаємо, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав до негайного припинення вогню на Близькому Сході після вбивства ХАМАС шести ізраїльських заручників.

Під час візиту до Ізраїлю держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу прийняв "проміжну пропозицію" США, спрямовану на зменшення розбіжностей з угрупованням ХАМАС.

Наразі переговори щодо перемир'я в Газі зайшли у глухий кут через позицію ХАМАС.