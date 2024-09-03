Байден считает, что Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает недостаточно для заключения соглашения об освобождении заложников, которых удерживает ХАМАС в Газе, и что США близки к тому, чтобы представить окончательное предложение участникам переговоров, которые работают над соглашением об освобождении заложников и прекращении огня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Байден выступал перед журналистами в Белом доме после того, как на выходных израильские силы вытащили из тоннеля в Газе тела шести заложников, в том числе 23-летнего американо-израильтянина Герша Голдберга-Полина. Израильские военные заявили, что они были недавно убиты палестинскими боевиками ХАМАС.

Это вызвало критику стратегии администрации Байдена по прекращению огня в Газе и усилило давление на Нетаньяху со стороны израильтян, которые требуют вернуть остальных заложников домой.

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Отвечая на вопрос, считает ли он, что Нетаньяху делает достаточно для достижения соглашения об освобождении заложников, Байден ответил: "Нет". Он не детализировал свои замечания.

Нетаньяху в свою очередь заявил, что давление следует оказывать на ХАМАС, а не на Израиль, особенно после гибели заложников.

Нетаньяху сказал, что он не верит, что Байден или кто-либо, кто серьезно настроен на достижение мира, будет просить Израиль пойти на больше уступок, и что вместо этого это должен сделать ХАМАС.

Позже вечером Байден сказал, что планирует поговорить с Нетаньяху "со временем", но не уточнил четких сроков, когда его об этом спросили. Байден и Нетаньяху разговаривали несколько раз на фоне войны Израиля в Газе.

Байден и вице-президент Камала Харрис также встретились с американской группой по переговорам об освобождении заложников, во время которой президент выразил "опустошение и возмущение" по поводу убийств заложников, и они обсудили следующие шаги в усилиях по освобождению оставшихся пленных, сообщил Белый дом.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке после убийства ХАМАС шести израильских заложников.

Во время визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял "промежуточное предложение" США, направленное на уменьшение разногласий с группировкой ХАМАС.

Сейчас переговоры о перемирии в Газе зашли в тупик из-за позиции ХАМАС.