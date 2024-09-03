Байден считает, что Нетаньяху делает недостаточно для освобождения заложников
Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает недостаточно для заключения соглашения об освобождении заложников, которых удерживает ХАМАС в Газе, и что США близки к тому, чтобы представить окончательное предложение участникам переговоров, которые работают над соглашением об освобождении заложников и прекращении огня.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Байден выступал перед журналистами в Белом доме после того, как на выходных израильские силы вытащили из тоннеля в Газе тела шести заложников, в том числе 23-летнего американо-израильтянина Герша Голдберга-Полина. Израильские военные заявили, что они были недавно убиты палестинскими боевиками ХАМАС.
Это вызвало критику стратегии администрации Байдена по прекращению огня в Газе и усилило давление на Нетаньяху со стороны израильтян, которые требуют вернуть остальных заложников домой.
Отвечая на вопрос, считает ли он, что Нетаньяху делает достаточно для достижения соглашения об освобождении заложников, Байден ответил: "Нет". Он не детализировал свои замечания.
Нетаньяху в свою очередь заявил, что давление следует оказывать на ХАМАС, а не на Израиль, особенно после гибели заложников.
Нетаньяху сказал, что он не верит, что Байден или кто-либо, кто серьезно настроен на достижение мира, будет просить Израиль пойти на больше уступок, и что вместо этого это должен сделать ХАМАС.
Позже вечером Байден сказал, что планирует поговорить с Нетаньяху "со временем", но не уточнил четких сроков, когда его об этом спросили. Байден и Нетаньяху разговаривали несколько раз на фоне войны Израиля в Газе.
Байден и вице-президент Камала Харрис также встретились с американской группой по переговорам об освобождении заложников, во время которой президент выразил "опустошение и возмущение" по поводу убийств заложников, и они обсудили следующие шаги в усилиях по освобождению оставшихся пленных, сообщил Белый дом.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке после убийства ХАМАС шести израильских заложников.
Во время визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял "промежуточное предложение" США, направленное на уменьшение разногласий с группировкой ХАМАС.
Сейчас переговоры о перемирии в Газе зашли в тупик из-за позиции ХАМАС.