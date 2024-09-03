В польском Катовице профсоюзные активисты перекрыли железнодорожные пути в знак протеста

Профсоюзные активисты Силезско-Домбровской "Солидарности" во вторник утром перекрыли железнодорожные пути в Катовице.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Они протестуют против увольнений в компаниях грузовых железнодорожных перевозок РКР Cargo и PKP CargoTabor, которые, как ожидается, коснутся каждого третьего работника этих компаний.

фото PAP

"Блокада эффективна, за несколько десятков минут здесь не проехал ни один поезд", – сообщает репортер RMF FM Марчин Бучек.

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Более сотни профсоюзных активистов вышли в 8.00 утра на железнодорожные пути на уровне штаб-квартиры Силезско-Домбровской "Солидарности" на улице Флориана. Они заблокировали движение на участке между Катовице и Сосновцем.

"Мы получили драматические призывы о помощи от работников PKP Cargo и PKP CargoTabor, которых планируют массово уволить. Сегодня исполняется 44-я годовщина подписания Ястшембского соглашения. Вместо того чтобы поехать в Ястшембе-Здруй на торжества, мы решили принять участие в этом спонтанном протесте", – сказал Доминик Колож, председатель Силезско-Домбровской "Солидарности".

Руководство PKP Cargo объявило, что групповые увольнения коснутся до 30 процентов рабочей силы, или 4142 работников. Каждый из них получит выходное пособие.

Кроме того, согласно подписанным письмам о намерениях, 1350 человек могут быть трудоустроены в других железнодорожных и транспортных компаниях.

В своем заявлении руководство PKP Cargo объяснило, что причиной групповых увольнений является "значительное сокращение железнодорожных перевозок, что привело к снижению доходов". Среди причин были названы неправильные решения предшественников, ненужные инвестиции и перерасход.

Напомним, пилоты и бортпроводники дочерней компании Discover Airlines, входящей в группу немецкой Lufthansa, объявили о намерениях провести четырехдневную забастовку.

Кроме того, с 15 по 17 августа авиакомпания EasyJet была вынуждена отменить 232 рейса в и из Португалии из-за трехдневной забастовки бортпроводников.