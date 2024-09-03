У Швеції чекають унікальну для вересня спеку

У Швеції ближчими днями очікують аномально спекотну для вересня погоду, стовпчик термометра може вперше в історії спостережень перевищити 30°C.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

У наступні дні цього тижня у Швеції може бути тепліше, ніж у деяких південніших країнах Європи.

"Якщо стовпчик термометра десь на півдні Швеції перевищить 30°C, це буде перший такий зафіксований показник у вересні", – прокоментував метеоролог Маркус Сйостед.

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Досі зафіксованим рекордом в історії спостережень були 29.1°C у Сконе у 1975 році, майже 50 років тому.

Також повідомляють, що для північного лену Норботтен літо 2024 року вже стало найтеплішим в історії спостережень у цьому регіоні, тобто з 1937 року.

У північному місті Кіруна у Лапландії літо стало другим найспекотнішим з 1937 року.

У фінській частині Лапландії усе літо фіксували рекордну спеку.

Раніше повідомляли, що у Греції 80% днів за сім місяців 2024 року були спекотнішими за сезонні норми.